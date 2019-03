Massale belangstelling voor ’populaire snuiter’ Knegt

Archieffoto: Sjinkie Knegt Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Shorttrack is een mondiale sport, maar het shorttrackwereldje is hecht. Dat bleek in de weken na het nare ongeluk van Sjinkie Knegt met zijn houtkachel in Bantega. „Ik moet zeggen dat het mij positief heeft verrast hoe Sjinkie leeft in de shorttrackwereld”, vertelt bondscoach Jeroen Otter vanuit Sofia. Daar worden vanaf komende vrijdag tot en met zondag de wereldkampioenschappen gehouden.