Buitenlandse media lyrisch over Ajax

„Een koninklijk pak slaag: Ajax blameert Real”, kopte het Duitse Bild na de wedstrijd in Bernabéu. L’Équipe was ook zwaar onder de indruk van het spel van Ajax. Het Franse sportmedium: „Magnifiek Ajax elimineert Real. Koning Madrid is dood. Ajax heeft Real volledig gedeklassificeerd.”

Tadic

France Football, het medium dat ook jaarlijks de Ballon d’Or uitreikt voor de beste voetballer van het jaar, beloonde Dusan Tadic zelfs met een 10. Daar sloot L’Équipe zich bij aan: „Tadic behoort tot de beste spelers van Europa!”

Dat de Serviër een van zijn beste wedstrijden uit zijn carrière speelde bestempelde hijzelf ook na de zege op Real. Voor de Italiaanse sportkrant genoeg reden om Tadic extra in het zonnetje te zetten: „Ajax bezorgt Real een nachtmerrie en Tadic was de auteur”, zei La Gazzetta lovend over de Ajacied.

Spanje

De Spaanse media gooien het vooral op Real Madrid. AS meldde dat de uitschakeling nog maanden zal nadreunen in Madrid. „Een uitstekend Ajax maakt de tragedie van Real compleet. De grote sterren werd het voetbal onmogelijk gemaakt.”

„Real Madrid is onttroond!” Zo opende Marca, refererend naar het feit dat ’de Koninklijke’ al meer dan duizend dagen de Champions League in bezit heeft.

Luis Suarez

Het waren overigens niet alleen de media die zich uitlieten over de stunt van Ajax. Luis Suarez was maar al te blij met zijn voormalig werkgever.

Rafael van der Vaart, die het tenue van beide clubs droeg gedurende zijn carrière was ook erg onder de indruk van Ajax. „Geweldig en legendarisch resultaat van Ajax.”

Patrick Kluivert heeft zelf ook mooie herinneringen aan Bernabeu. Hij was namelijk een van de spelers die een staande ovatie kreeg van het publiek nadat Ajax Real Madrid voetballes gaf in 1995. „Gefeliciteerd iedereen. Wat een geweldig resultaat. Het roept mooie herinneringen bij mij op.”