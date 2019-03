2,8 miljoen zien stunt Ajax in Madrid

Ⓒ Pro Shots

HILVERSUM - De stunt van Ajax in het Champions League-duel met Real Madrid heeft Veronica dinsdagavond 2.845.000 kijkers opgeleverd. Daarmee was de wedstrijd het best bekeken programma van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing scoorden goed, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.