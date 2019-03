Ajax casht ruim 10 miljoen euro

De spelers van Ajax hebben zich dinsdagavond tegen Real Madrid flink in de kijker gespeeld. De waarde van sommige spelers zal mede door toedoen van sensationele 4-1 zege op de titelhouder vast en zeker zijn gestegen.

Ontwikkelen

Dusan Tadic maker van de 0-3 en voorbereider van twee doelpunten hoopt dat de Amsterdamse club de huidige groep enigszins bij elkaar weet te houden, maar beseft dat de kans op een leegloop aanwezig is. Zijn trainer Erik ten Hag deelt de zorgen van zijn ervaren aanvaller. ,,Het zou fantastisch zijn als deze ploeg langer bij elkaar zou blijven", reageerde de coach. ,,Dan hebben we meer kans om ons verder te ontwikkelen.'' Aanstaande zomer raakt Ajax in elk geval Frenkie de Jong al kwijt. De talentvolle middenvelder tekende eerder een contract bij FC Barcelona. De transfersom voor hem bedraagt liefst 86 miljoen euro.

Financiën

Financieel gaat het Ajax sowieso voor de wind. De Amsterdamse club boekte in de eerste seizoenshelft een nettowinst van 20,3 miljoen euro. Dat bleek onlangs uit de financiële cijfers van de eerste zes maanden van het boekjaar 2018/2019.

Doelman André Onana en de spelers van Ajax bouwen een feestje. Ⓒ ANP

De omzet van Ajax steeg in de eerste helft van het voetbalseizoen van 56 miljoen euro naar 104,3 miljoen euro. Deelname aan de Champions League leverde de club de voorbije maanden circa 45 miljoen euro op, los nog van de ontvangen entreegelden.

Daartegenover stegen de bedrijfslasten met dik 25 miljoen euro tot 76,8 miljoen euro. Aan lonen en winstpremies werd ruim 14 miljoen meer overgemaakt aan spelers en staf. Dit komt onder meer door de contracten van nieuwkomers Tadic en Daley Blind en het opwaarderen van de contracten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Ook het overige personeel mocht meeprofiteren van de sportieve successen.

