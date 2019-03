Een warm welkom voor Frenkie de Jong in het spelershotel van Ajax. Ⓒ Screenshot video

De spelers van Ajax kregen dinsdagavond niet alleen een staande ovatie in het Bernabeu, maar zij werden rond middernacht ook als helden onthaald in het spelershotel Eurostars Towers. Daar werden de hoofdrolspelers in het Mirakel van Madrid onder luid applaus ontvangen door familie, vrienden en kennissen.