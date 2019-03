Solari zegt sorry: ’We misten Ramos’

In de competitie bedraagt de achterstand op FC Barcelona twaalf punten, de club is uitgeschakeld in de Copa del Rey en tot overmaat van ramp werd de winnaar van de afgelopen drie edities dinsdagavond door Ajax ook uit de Champions League geknikkerd.

Bekijk ook: Buitenlandse media lyrisch over Ajax

Excuus

„lk bied mijn verontschuldigingen aan richting de fans, want zij hebben ons in een heel moeilijke wedstrijd fantastisch gesteund. We hebben alles gegeven, maar het was niet voldoende en dat doet pijn”, aldus Solari. „Ik wil mijn spelers niet zwart maken, maar het is duidelijk dat we onze aanvoerder misten.”

Daarmee doelde Solari op aanvoerder Sergio Ramos, die dinsdagavond geschorst was. Hij zou in de eerste wedstrijd in Amsterdam bewust een gele kaart hebben gepakt om in Madrid een schorsing uit te zitten en in het mogelijke vervolg van het toernooi weer inzetbaar te zijn.

Deceptie

Ramos werd in het hart van de defensie vervangen door Nacho, die een moeilijke avond beleefde. „We hebben drie keer op een rij de Champions League gewonnen. We zijn het niet gewend om in de achtste finales te stranden. Dit is in alle opzichten een zwaar seizoen, maar we moeten opkrabbelen en de clubkleuren verdedigen”, zei Nacho die in de slotfase twee keer geel en dus rood kreeg.

Ploeggenoot Daniel Carvajal sprak van een „kloteseizoen.” „Dit kun je wel samenvatten als de slechtste avond van mijn leven”, aldus Carvajal. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik heb er ook geen verklaring voor. In nog geen week tijd hebben we alles verloren. Ajax was beter en ze verdienen het door te gaan.”