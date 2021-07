Goud Nederlandse dubbelvier ondanks misser

De dubbelvier gold vooraf als misschien wel de belangrijkste kandidaat voor goud binnen de Nederlandse roeiformatie. Het kwartet werd in 2019 nog met een overmacht wereldkampioen.

In de eerste vijfhonderd meter zat de schrik er direct goed in na een flink misslag. Toch passeerde de boot slechts op een seconde na vijfhonderd meter van de Britse boot. Halverwege was het verschil teruggebracht tot slechts drie tienden en even later nam Nederland de leiding over. De voorsprong werd al snel vergroot en de vier mannen grepen overtuigend - met een wereldrecordtijd - het goud.

Door deze medaille heeft Nederland nu vier keer eremetaal gepakt op het olympische roeitoernooi van Tokio. Dat is een record.

