Red Bull-adviseur Helmut Marko over achterstand op Mercedes: ’Krankzinnig’

Helmut Marko met Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Max Verstappen was in zijn bewoordingen na de zeer matige kwalificatie van beide Red Bulls voor de GP van Hongarije nog relatief coulant. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko iets minder. „Over een zege of podium hoeven we hier niet eens te dromen.”