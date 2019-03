Barcelona-preses belt met Frenkie de Jong

Josep Maria Bartomeu nam na afloop van de 1-4 zege van Ajax in Bernabeu telefonisch contact op met Dursun. De preses van Barcelona verkeerde in een euforische stemming. Op Bartomeu’s verzoek werd de telefoon aan de Ajax-middenvelder, die komende zomer voor 86 miljoen euro naar Barcelona overstapt, doorgegeven.

De Jong sprak uitgebreid met Bartomeu. Bij de contractondertekening in Amsterdam, waar Bartomeu een shirt van de Catalanen aan De Jong overhandigde, gaf hij de aanwinst al een duidelijke boodschap mee: ’Schakel Real uit.’ Dat lukte. De Amsterdammers maakten de eerdere 1-2 nederlaag ongedaan door in Madrid met 1-4 huis te houden. De voorzitter was uiteraard heel blij, omdat er een grote concurrent is uitgeschakeld.

Bekijk hieronder beelden waar de Ajax-spelers, onder wie Frenkie de Jong, bij aankomst in hun spelershotel een heldenontvangst wacht:

Bekijk ook: Buitenlandse media lyrisch over Ajax