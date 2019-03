Vijf PSV’ers en Vermeer in voorselectie Oranje

Voordat Koeman zijn selectie bekend maakte zei de bondscoach: „Het zal grotendeels zijn zoals het is geweest.” Weinig ruimte voor verrassingen dus. Toch is doelman Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer een opvallende naam in de 30-koppige voorselectie.

De laatste keer dat de oud-Ajacied bij de definitieve selectie van Oranje zat was in juni 2016. Toen bleef Vermeer 90 minuten op de bank zitten. Zijn laatste interland was in maart 2015, een vriendschappelijk duel tegen Spanje. Totaal kwam Vermeer vijf keer in actie voor zijn land.

Voorselectie

Doel: Marco Bizot, Jasper Cillessen, Kenneth Vermeer en Jeroen Zoet.

Achterhoede: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Daryl Janmaat, Terence Kongolo, Matthijs de Ligt, Kenny Tete en Stefan de Vrij.

Middenveld: Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Davy Pröpper, Marten de Roon, Pablo Rosario, Kevin Strootman, Tonny Vilhena, Ruud Vormer en Georginio Wijnaldum.

Aanval: Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Luuk de Jong, Quincy Promes en Wout Weghorst.

Hofleverancier

PSV mag zich met trots hofleverancier noemen. Koeman selecteerde maar liefst vijf spelers van de huidige koploper van de Eredivisie: Zoet, Dumfries, Rosario, Bergwijn en Luuk de Jong.

EK-kwalificatie

De wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland zijn de eerste wedstrijden in de kwalificatiecyclus voor het Europees kampioenschap 2020. Oranje neemt het op donderdag 21 maart in De Kuip op tegen Wit-Rusland. Zondag 24 maart staat in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd tegen Duitsland op het programma.

Oranje neemt het in groep C verder op tegen Noord-Ierland en Estland. De nummer één en twee plaatsen zich voor het eindtoernooi.