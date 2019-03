’Tadic wil leegroof bij Ajax voorkomen’

In de podcast reageert ook aanvoerder Matthijs de Ligt op het succes van Ajax. Verder bespreken we de kansen van Ajax in het verdere verloop van de Champions League. En, moeten de Amsterdammers vrezen voor een leegloop van de selectie?

Ook gaat Driessen dieper in op de titelstrijd in de Eredivisie, waar PSV de komende weken een voorsprong van vijf punten op Ajax verdedigt. De Amsterdammers hebben wel een duel minder gespeeld dan de regerend landskampioen. De topper tussen Ajax en PSV staat voor zondag 31 maart in de Johan Cruijff ArenA op de rol. „PSV zit veel minder vast in het zadel dan Ajax”, stelt hij.

Tot slot werd het nieuws dat Jaap Stam vanaf het volgend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord is verder belicht. Hij komt over van PEC Zwolle en volgt in Rotterdam de scheidende Giovanni van Bronckhorst op.

