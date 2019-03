Vloekende en tierende Ramos in eigen documentaire

Dat meldt het Spaanse El Mundo Deportivo. Terwijl Ramos vanuit de skybox in Bernabéu toekeek hoe zijn ploeggenoten een zware nederlaag moesten slikken, werd hij op camera vastgelegd door een filmploeg die bezig is met het maken van een documentaire over de Spanjaard.

In de Johan Cruijff ArenA pakte de aanvoerder van de Koninklijke opzettelijk geel, zodat hij het thuisduel met Ajax aan zich voorbij kon laten gaan, om zodoende in de kwartfinales weer te kunnen schitteren zonder op scherp te staan. Achteraf geen goede keuze geweest.

Het zou mooie beelden moeten hebben opleveren, hoe Ramos meeleeft in de triomf van Real vanuit de skybox met familie en vrienden. Een juichende, zingende en feestvierende Ramos moest echter plaatsmaken voor een gefrustreerde voetballer, vloekend en tierend, ondersteund met het ene na het andere armgebaar.