Invalkracht Henderson geniet van strijd tegen Van Gerwen

„Ik speel tegen de beste speler in de wereld, dus ik heb niets te verliezen. Ik ga er gewoon staan en ervan genieten”, aldus Henderson tegenover de PDC.

„Ook al won ik een paar jaar geleden van Van Gerwen in de World Grand Prix, besef ik dat dat in een totaal andere omgeving was”, vervolgt Henderson. „Dat valt volledig in het niet van wat ik donderdagavond kan verwachten.”

Henderson is één van de negen invallers die de plaats inneemt van landgenoot Gary Anderson die de Premier League aan zich voor moest laten gaan vanwege een slepende rugblessure. „Ik moet toegeven dat ik verrast was toen ik een belletje kreeg van de Premier League, maar het was altijd al een droom van mij om hieraan mee te doen.”

Programma vijfde speelronde

Michael Smith - Rob Cross

Daryl Gurney -James Wade

Mensur Suljovic - Gerwyn Price

Raymond van Barneveld - Peter Wright

- Peter Wright Michael van Gerwen - John Henderson