’Met Stam komt letterlijk en figuurlijk iemand binnen’

De Telegraaf/sport maakte eerder al bekend dat Stam is aangesteld als opvolger van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 46-jarige voormalig international treedt na dit seizoen in dienst en tekent voor twee seizoenen in Rotterdam.

Bekijk ook: Stam nieuwe trainer Feyenoord

Stam was pas sinds eind december van vorig jaar trainer van PEC Zwolle. Hij werkte van 2016 tot 2018 bij het Engelse Reading en had daarvoor Jong Ajax onder zijn hoede. De voormalig verdediger heeft geen verleden bij Feyenoord. Hij speelde in het verleden in eigen land voor Ajax, PSV, Willem II, Cambuur en FC Zwolle. In het buitenland stond hij onder contract bij Manchester United, Lazio en AC Milan.

Stam kijkt er ontzettend naar uit aan de slag te gaan in Rotterdam. „Uiteraard, zou ik zeggen. Maar de komende maanden ga ik er eerst nog alles aan doen om met de spelers en de staf het seizoen bij PEC Zwolle goed en succesvol af te sluiten. Daar zal de komende tijd voor mij echt de focus op liggen.”

,Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC Zwolle, maar voor elke ambitieuze trainer geldt dat als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken, je daar heel serieus over gaat nadenken”, aldus Stam. „Na goede en open gesprekken met Martin van Geel over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Feyenoord, kwam ik er snel achter dat ik vol voor deze kans wil gaan.”