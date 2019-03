’Barcelona flirt met De Ligt’

„Vanaf de maand maart moeten we hier echt over spreken, dat is wanneer we beslissingen nemen. Zijn naam ligt zeker op tafel," zei preses Josep Maria Bartomeu woensdag in het programma 'Hier met Josep' van Ser Catalunya. Volgens goed ingevoerde bronnen zou De Ligt tijdens Real Madrid - Ajax ook al zijn beoordeeld door enkele officials van Barcelona.

De Jong is in Amsterdam sowieso bezig aan zijn laatste seizoen. De 21-jarige middenvelder vertrekt in de zomer voor 86 miljoen euro naar Barcelona. Wellicht dat De Ligt dus in zijn spoor volgt. Laatstgenoemde zou dan in de (nabije) toekomst de gedroomde opvolger zijn van de inmiddels 32-jarige routinier Gerard Pique.

Het komt niet als een verrassing dat De Ligt in de belangstelling staat van een Europese topclub. Het gonst al langere tijd van de geruchten rond de 19-jarige verdediger. Zo informeerde Paris Saint-Germain eerder dit jaar ook al naar de international. Maar ook Bayern München, Manchester City en Juventus hebben in het recente verleden al eens interesse getoond.

