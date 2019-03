Seizoen Vinícius voorbij door blessure tegen Ajax

Vinícius Júnior verliet na 35 minuten huilend het veld nadat hij vlakbij het doel van Ajax ongelukkig terecht was gekomen. Marco Asensio kwam voor hem in de ploeg. Hoe lang hij absent is, werd niet bekendgemaakt door de club. Spaanse media spreken van twee maanden.

De aanvaller werd afgelopen week voor het eerst door bondscoach Tite opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg. Eind januari speelt Brazilië twee oefenwedstrijden; op 23 maart tegen Panama en drie dagen later tegen Tsjechië.