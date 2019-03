KNVB wijst uitstelverzoek Sparta af

De Rotterdammers wilden die wedstrijd verschuiven omdat Deroy Duarte en Abdou Harroui zijn opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. De KNVB ging daar echter niet in mee.

,,We houden vast aan de afspraken die we voor het begin van het seizoen met de clubs hebben gemaakt'', liet een KNVB-woordvoerder weten. ,,Dat betekent dat we om deze reden geen wedstrijden verplaatsen. Volgend seizoen kan dat wel, als de betreffende clubs daartoe voor het begin van de competitie een verzoek indienen. Dan wordt een uitgestelde wedstrijd direct op de maandag na de interlandperiode gespeeld. Maar voor nu houden we het zoals het is.''

Sparta verwacht dat er nog minimaal drie spelers opgeroepen worden voor nationale selecties in dat voetbalweekeinde. De clubleiding vindt dat onacceptabel voor een eerlijk verloop van de competitie. De Rotterdamse club wil graag promoveren naar de eredivisie. Trainer Henk Fraser kan echter tegen NEC nu niet zijn sterkste formatie opstellen.