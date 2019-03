Vliegtuig Ajax met flinke vertraging vertrokken

Het toestel had rond 14:30 richting Schiphol moeten vertrekken, maar de Ajacieden moesten een uur wachten om op te stijgen. Het vliegtuig met de selectie van trainer Erik ten Hag aan boord was eerst vijfde in de wachtrij, maar dat was opgelopen tot 25e.

Wim Bohnen is één van de passagiers en ergert zich rot in het toestel. „We wachten al een uur. Het is een schande! Het lijkt alsof de verkeerstoren wraak aan het nemen is.”

Ajax vernederde titelhouder Real Madrid dinsdagavond in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met maar liefst 4-1. De Amsterdammers bereikten daarmee de kwartfinales van de Champions League.