Sport Kort: Ook F1-team Williams treft corona-maatregelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Brits Open geschrapt vanwege coronavirus

16.28 uur: Het Brits Open gaat dit jaar niet door. De organisatie van wat wordt gezien als het oudste en meest prestigieuze golftoernooi ter wereld besloot daar maandag toe vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het Brits Open was gepland van 16 tot en met 19 juli in het Britse Sandwich.

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het Brits Open is afgelast. De eerste editie van het toernooi was in 1860.

Algemeen: Oostenrijk start langzaam op, sportwereld tot eind juni stil

15.47 uur: Oostenrijk kondigde maandag als een van de eerste landen in Europa versoepeling aan van de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf 14 april gaan onder meer kleine winkels weer open.

Voor de sportwereld betekent de versoepeling nog geen verandering. Alle publieksevenementen, dus ook sportwedstrijden, blijven tot eind juni verboden. Een woordvoerster van het ministerie van Sport liet het Oostenrijkse persbureau APA weten dat voor die tijd trainingen (in aangepaste vorm) en andere kleinere sportactiviteiten wel langzaam mogen worden opgestart.

Het is nog niet duidelijk wat gebeurt met de Oostenrijkse competitie. Halverwege maart werd de competitie stilgelegd tot eind mei. Nu is dat dus zeker tot eind juni.

Formule 1: Ook Williams treft loonmaatregelen

15.03 uur: In navolging van McLaren heeft ook het Formule 1-team Williams een groot aantal van zijn werknemers met verlof gestuurd om kosten te besparen in de huidige coronacrisis. Het management en de coureurs hebben ingestemd met salarisverlaging van 20 procent per 1 april. De Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi zijn voor dit jaar de wedstrijdrijders bij de Britse renstal.

De periode van verlof duurt tot eind mei. „Deze beslissingen zijn niet lichtvaardig genomen, maar ons doel is om de banen van onze medewerkers bij de fabriek in Grove te beschermen en ervoor te zorgen dat ze weer fulltime kunnen werken als de situatie dat toelaat”, luidt een verklaring.

McLaren nam eerder al het besluit een groot deel van het personeel naar huis te sturen vanwege de coronacrisis. De rijders Lando Norris en Carlos Sainz leveren voorlopig, net als een groot deel van de staf, salaris in.

De Formule 1 heeft dit jaar nog geen race kunnen houden. De eerst acht grands prix zijn geschrapt.

Voetbal: WK voor speelsters onder 20 uitgesteld

12.05 uur: De Nederlandse voetbalsters onder 20 jaar zouden na de zomer meedoen aan het WK in Panama en Costa Rica, maar de mondiale federatie FIFA heeft dat toernooi tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis. Oranje, dat onder leiding staat van bondscoach Jessica Torny, kwalificeerde zich vorig jaar voor het WK door de halve finales te halen op het EK in Schotland.

In Europa waren de tickets voor het WK onder 20 al verdeeld, maar op continenten als Afrika en Zuid-Amerika nog niet. Vanwege de coronacrisis kan de kwalificatie daar ook niet worden gespeeld.

De voetbalsters van Oranje onder 20 deden in 2018 voor het eerst mee aan het WK. De ploeg van de toenmalige coach Michel Kreek bereikte in Frankrijk de kwartfinales. Heel wat speelsters uit dat team, onder wie Lize Kop, Victoria Pelova en Aniek Nouwen, zijn inmiddels aangesloten bij het ’grote’ Oranje.