Sport Kort: WK voor voetbalsters Oranje onder 20 jaar uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: WK voor speelsters onder 20 uitgesteld

12.05 uur: De Nederlandse voetbalsters onder 20 jaar zouden na de zomer meedoen aan het WK in Panama en Costa Rica, maar de mondiale federatie FIFA heeft dat toernooi tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis. Oranje, dat onder leiding staat van bondscoach Jessica Torny, kwalificeerde zich vorig jaar voor het WK door de halve finales te halen op het EK in Schotland.

In Europa waren de tickets voor het WK onder 20 al verdeeld, maar op continenten als Afrika en Zuid-Amerika nog niet. Vanwege de coronacrisis kan de kwalificatie daar ook niet worden gespeeld.

De voetbalsters van Oranje onder 20 deden in 2018 voor het eerst mee aan het WK. De ploeg van de toenmalige coach Michel Kreek bereikte in Frankrijk de kwartfinales. Heel wat speelsters uit dat team, onder wie Lize Kop, Victoria Pelova en Aniek Nouwen, zijn inmiddels aangesloten bij het 'grote' Oranje.