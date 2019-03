Bayern haalt hard uit naar bondscoach Löw

„Wij hebben onze vraagtekens over het tijdstip en de omstandigheden waarop Löw zijn besluit heeft bekend gemaakt”, laat Bayern in een verklaring weten. „De laatste interland van die Mannschaft was 19 november vorig jaar. Dat de spelers nu pas op de hoogte worden gebracht vlak voor het cruciale duel tegen Vfl Wolfsburg en de beslissende return tegen FC Liverpool in de Champions League, irriteert ons.”

Löw wil aan de slag met een grotendeels nieuwe generatie en heeft Hummels, Boateng en Müller, die in 2014 de wereldtitel behaalden, bedankt voor bewezen diensten.

Boateng kwam tot 76 interlands, Hummels tot 70 en Müller speelde 100 keer voor de Duitse nationale ploeg.