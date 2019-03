Live extra - Stunt: United schakelt PSG uit, Porto en Roma verlengen

In de achtste finales van de Champions League ontvangt FC Porto het AS Roma van Rick Karsdorp en Justin Kluivert. PSG speelt in eigen huis tegen Manchester United. De Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong is meegereisd naar Parijs.

Roma won drie weken geleden in de Italiaanse hoofdstad het eerste duel met 2-1, dankzij twee treffers van tiener Nicolò Zaniolo. Dat betekent dat Porto woensdagavond aan één doelpunt genoeg heeft om de laatste acht te halen.

Manchester United verloor eerder op het eigen Old Trafford de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain met 2-0. Nog nooit wist een team dat in de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi thuis de eerste wedstrijd met 2-0 verloor de volgende ronde te halen. Toch weigert trainer Ole Gunnar Solskjaer de return in Parijs schriftelijk af te doen.

