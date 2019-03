Aad de Mos: ’Dit Ajax is beter dan ’95’

Hij vervolgt in Het Nieuwsblad: „Tegen PSG, Manchester City of Tottenham heeft Ajax een grote kans. Moeilijker wordt het als Atlético Madrid of Porto uit de trommel komen.” De Mos vindt vooral de de Ajacieden tactisch erg sterk zijn. „Behalve uitstekende voetballers zijn ze ook tactisch sterk. Ik vind dit team sterker dan de ploeg die in 1995 de Champions League won.”

Hij meent dat dit Ajax leuker om naar te kijken is dan het illustere keurkorps van Louis van Gaal. „Er zijn meer dan één of twee spelers die het verschil kunnen maken. Toen draaide veel rond Litmanen, dinsdag speelde Tadic de beste wedstrijd uit zijn carrière. In de volgende ronde kan dat iemand anders zijn. Het scorend vermogen is groot en ook de artistieke waarde. Dit elftal is veel leuker om naar te kijken.”

Iedereen zoekspelen

De Mos is lovend over de Amsterdamse ploeg. „Neres, Ziyech en Tadic werden aangekocht en kregen hun opleiding dus elders. Maar ze hebben wel het dna van Ajax. Schitterende voetballers, snel en dynamisch. Als ze in de volgende ronde weer tegen een tegenstander uitkomen die zoals Real Madrid laat voetballen, dan gaat ook die eruit. Of het nu PSG, Manchester City of Tottenham is. Voetballend is er in Europa geen enkel team zo goed als Ajax.”

Hij trekt zelfs een vergelijking met het FC Barcelona met Messi, Xavi en Iniesta. „Laat ze op een mooi veld tegen een eveneens voetballend elftal spelen en ze voetballen iedereen zoek. Dit Ajax doet me denken aan het Barcelona van de beginjaren van Messi met Xavi, Iñiesta, enz…”