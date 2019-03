Brief van Musampa inspireert Mazraoui

Kiki Musampa stuurde de spelers van Ajax in aanloop naar de Europese kraker met Real Madrid een open brief. Ⓒ Illustratie / Redactie Verrijking

AMSTERDAM - De open brief die Kiki Musampa aan de spelers van Ajax schreef, heeft zijn uitwerking niet gemist. „Na de sensationele overwinning op Real Madrid kwamen op het feest in Club Opium veel jongens naar me toe. Ze zeiden: ’Mooie brief, mooie brief’.