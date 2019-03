AS Roma mét Karsdorp en zonder Kluivert

De voormalige Feyenoorder heeft van zijn trainer Eusebio Di Francesco vrij verrassend een basisplaats gekregen voor het duel in Portugal. Justin Kluivert behoort niet tot de wedstrijdselectie van de Romeinse club.

Het eerste duel in Italië eindigde drie weken geleden in 2-1 voor de thuisploeg. In die wedstrijd mocht Kluivert in de laatste minuut nog even invallen. Karsdorp behoorde destijds niet tot de wedstrijdselectie.

Beide ploegen verloren in het afgelopen weekeinde in de vaderlandse competitie. FC Porto ging met 2-1 onderuit tegen Benfica en moest daardoor de eerste plaats afstaan aan de rivaal uit Lissabon. AS Roma had in de derby tegen stadgenoot Lazio niets in te brengen (0-3). In dat duel bleven Karsdorp en Kluivert op de bank.

In het andere duel tussen Paris Saint-Germain en Manchester United is de Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong vooralsnog reserve bij de Engelse bezoekers. De Franse kampioen verdedigt een voorsprong van 2-0.