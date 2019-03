Megamisser bij wedstrijd Leeuwinnen, Oranjedames wel elfde

Eerder verloor de formatie van bondscoach Sarina Wiegman van Spanje en Polen.

Vlak voor rust kwam Nederland op voorsprong. Viviane Miedema scoorde, na mooi voorbereidend werk van Lineth Beerensteyn. Het was Oranjes eerste doelpunt op het evenement in Portugal. Vijf minuten na de hervatting maakte Yao Wei de 1-1.

Weer kort later had Lieke Martens de 2-1 op de schoen, maar in haar honderdste interland schoof ze de bal in vrije positie net naast het doel van Peng Shimeng.

Kolderieke misser

Vrij kolderiek daarna was de misser van Xiao Yuyi. Na een flinke fout van keepster Sari van Veenendaal kon de Chinese invalster de bal van een meter of zeven in het lege doel schieten, maar kreeg ze dat niet voor elkaar. In de slotminuten schoot Renate Jansen op de onderkant van de lat.

Vorig jaar haalde Oranje de finale in de Algarve. Wegens een grote hoeveelheid regen werd dat duel echter niet gespeeld.