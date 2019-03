’Groep Van der Velde’ en Heerenveen praten verder: ’Kijken of het zinvol is’

De erevoorzitter en onder meer andere iconen als Foppe de Haan en Gertjan Verbeek, hebben al maanden een plan klaarliggen om de club erbovenop te helpen. Vanmiddag, een dag na de benoeming van Cees Roozemond als nieuwe algemeen directeur, was er de ruimte om dit te bespreken. Daarbij kwam ook de voor de ’groep Van der Veld’ frappante timing van de benoeming van Roozemond op tafel.

„Er is duidelijk gezegd wat we vonden”, aldus Van der Velde, die eerder aangaf ’verbaasd’ te zijn over de gang van zaken. „Vervolgens hebben we gesproken over het plan en zijn de opties neergelegd.”

Nu de bemanning van de club met de benoeming van Roozemond voor een deel is vastgelegd, is plots wel het uitgangspunt van waaruit er tegen het plan gekeken zou worden veranderd. „We gaan nu bespreken of we de motivatie en het geloof erin hebben”, aldus Van der Velde. „Begin komende week kijken we of we het zinvol vinden en als dat zo is, hebben we vrijdag opnieuw overleg.”

De nieuwe directeur Roozemond was niet bereikbaar voor commentaar, maar Heerenveen liet in een statement op zijn clubsite weten een ’constructief gesprek’ te hebben gevoerd. „We gaan terug naar de tekentafel om te kijken in welke vorm we in een later stadium iets voor elkaar kunnen betekenen”, aldus Rico Jalink, voorzitter van het stichtingsbestuur, op de clubsite.