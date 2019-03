Febvre evenals Herlings in de lappenmand

Afgelopen weekeinde tijdens de opening van het MXGP-seizoen in Argentinië kwam de Fransman Romain Febvre in de tweede manche hard ten val en is tenminste ze weken uitgeschakeld.

De uitgevallen 27-jarige Yamaha-fabrieksrijder die in 2015 de wereldtitel opeiste in de zwaarste crossklasse, leek aanvankelijk weg te komen met een opgezwollen enkel. Bij terugkeer in België waar hij woont, liet hij zich vanwege de pijn consulteren. Nu blijkt dat Febvre het Talus-botje in het rechter gewricht heeft gebroken. Na noodzakelijke operatie is hij naar verwachting tenminste zes weken uit de roulatie. Evenals Herlings liet Febvre via zijn team weten: „Jammer voor mij en mijn team, maar blessures horen nu eenmaal bij onze sport.”

KTM-coureur Antonio Cairoli die met twee manche-overwinningen de Grand Prix van Patagonië op zijn naam schreef, is na Herlings nu ook een andere concurrent voorlopig kwijt in zijn jacht op zijn tiende wereldtitel. Fabvre werd afgelopen weekeinde in de eerste race derde achter Honda-rijder Tim Gajser, de wereldkampioen van 2016.