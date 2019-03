De Jong krijgt nieuwe aanbieding De Graafschap

De 54-jarige coach uit Friesland kan voor een of twee jaar bijtekenen. Hetzelfde geldt voor zijn assistent Sandor van der Heide.

„Echt een keurige aanbieding waar veel respect uit spreekt”, zegt De Jong tegen Omroep Gelderland. Hij mag zelf beslissen of hij een of twee jaar blijft en mag er ook nog even over nadenken.

De Jong, oud-hoofdtrainer van SC Cambuur, is sinds december 2016 werkzaam bij De Graafschap. Vorig seizoen promoveerde hij met de ’Superboeren’ naar de eredivisie. De club uit Doetinchem staat momenteel op de zeventiende plaats, drie punten onder de degradatiestreep. Na de winterstop behaalde De Graafschap in de overlevingsstrijd tien punten.