Denemarken naar de laatste acht op droomavond Kasper Dolberg

Denemarken speelde een thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, die zaterdagavond was omgetoverd in een stukje Kopenhagen. Het merendeel van de 16.000 beschikbare kaarten was in handen van Denen gekomen en slechts sporadisch was er een Welshe vlag te zien op de tribunes. Het rood-wit van de Denen was alomtegenwoordig en dat was ook duidelijk te horen bij het afspelen van het voetballied Vi er røde, Vi er hvide (Wij zijn rood, wij zijn wit) en het Deense volkslied.

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand had voor de wedstrijd al gezegd de Johan Cruijff ArenA een bijzondere plek te vinden. „Als er één club is die iets heeft betekend voor het Deense voetbal dan is het Ajax wel. Ze hebben bij Ajax ontzettend veel Deense spelers gehad, die zich hier heel goed hebben kunnen ontwikkelen. De filosofie in het voetbal van Ajax is iets waar ik veel respect voor heb. Ik respecteer Johan Cruijff, een van de beste spelers en coaches in de voetbalgeschiedenis. Ik voel me verbonden met de filosofie die ze gebruiken bij Ajax.”

Mooi gebaar voor Eriksen

Christian Eriksen, een van de meest prominente Deense spelers ooit in dienst van Ajax, volgde de wedstrijd vanuit zijn huis in Denemarken, maar was er toch een beetje bij in het stadion waar hij zoveel successen vierde. Zoals steeds bij de EK-duels in de Johan Cruijff ArenA werden bij de openingsceremonie grote tricots van de twee landen ontrold en voor de gelegenheid was het Deense tenue getooid met rugnummer en naam van Eriksen. Een mooi gebaar.

De reanimatie op het veld die Eriksen moest ondergaan na een hartstilstand in de eerste groepswedstrijd tegen Finland heeft een enorme impact gehad dit toernooi. De manier waarop het Deense team met die schokkende gebeurtenis is omgegaan en de wijze waarop de Denen daarna sportief de draad weer hebben opgepakt, heeft veel sympathie gewekt in de hele voetballerij. Na de nederlagen in de eerste twee groepsduels hebben de Denen zich geweldig terug in het toernooi geknokt.

Gareth Bale met Simon Kjaer. Ⓒ ANP/HH

Na het wegvallen van Eriksen leed Denemarken voor het treffen met Wales opnieuw een fikse sportieve aderlating. Spits Yussuf Poulsen, die zowel tegen België als Rusland het doel had getroffen, moest geblesseerd afhaken en daardoor was er een basisplaats voor Kasper Dolberg in de Johan Cruijff ArenA, waar hij eerder tussen 2016 en 2019 de kleuren van Ajax droeg.

De spits van OGC Nice greep de kans met beide handen aan, was bedrijvig en dreigend en na een openingsfase waarin Wales het initiatief pakte, kwamen de Denen beter in de wedstrijd en tekende Dolberg voor de openingstreffer. Van net buiten het zestienmetergebied pegelde hij de bal knap voorbij doelman Danny Ward van Wales.

Opgezweept door het publiek stopten de Denen veel energie in de wedstrijd, waarbij de rushes van Joakim Maehle aan de linkerkant, de bedrijvigheid van Barcelona-spits Martin Braithwaite en de schoten van Mikkel Damsgaard voor de meeste dreiging zorgden. De creatieve ingevingen moesten vooral van Pierre-Emile Højbjerg komen.

Ontlading in de ArenA

Maar de grote man van de avond was Dolberg. Net na rust stond de ex-Ajacied weer op de goede plek om de 2-0 te maken, waarmee hij voor een grote ontlading zorgde bij de Denen in de Johan Cruijff ArenA. Het was voor Dolberg, die dit seizoen voor OGC Nice in de Ligue 1 maar zesmaal had gescoord, zijn eerste goal voor Denemarken op een groot toernooi.

In de slotfase trof Braithwaite de paal en knalde Joachim Andersen (ex-FC Twente) uit de rebound voorlangs, waarna even later de onvermoeibare Maehle van Atalanta Bergamo er alsnog 3-0 van maakte. Het afgetroefde Wales eindigde de wedstrijd met tien man, omdat invaller Harry Wilson nog rood kreeg voor een harde tackle. Het slotakkoord kwam vervolgens op naam van Braithwaite.

Door de overtuigende zege duurt het sprookje van de Denen nog even voort. Het vervolg is de kwartfinale in Baku volgende week zaterdag, waarin Oranje of Tsjechië de tegenstander is. Op het moment dat de immens populaire captain Simon Kjaer wat aan zijn hamstring voelde, werd hij direct gewisseld door Hjulmand, want bij toernooivoetbal is het cruciaal om je belangrijke pionnen heel te houden en zoveel mogelijk alle kwaliteiten binnen je selectie te benutten. Iets wat met Dolberg fantastisch is gelukt in de Johan Cruijff ArenA.