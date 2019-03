Stunt: ’B-ploeg’ United schakelt lankmoedig PSG uit

In blessuretijd maakte Marcus Rashford uit een strafschop de beslissende 3-1 voor de Engelsen. De Fransen hadden in Engeland met 2-0 gewonnen.

De penalty werd gegeven wegens hands van Presnel Kimpembe en op advies van de VAR toegekend na een schot van Diogo Dalot. Scheidsrechter Damir Skomina gaf in eerste instantie een hoekschop, maar ging vervolgens de beelden nog eens goed bestuderen. Dat leidde tot de voor de Fransen dramatische beslissing.

Buffon

De Engelsen kwamen met vertrouwen naar Parijs, aangezien ze onder Solskjaer alle (acht) tot nu toe gespeelde uitwedstrijden wonnen. Dat gebeurde onder meer blij clubs als Tottenham, Chelsea en Arsenal. In de knock-outfase van de Champions League ging niet eerder een club door na een 2-0 verlies in eigen huis.

Het ’geloof’ resulteerde al na 2 minuten in de openingstreffer. Romelu Lukaku passeerde doelman Gianluigi Buffon, na een opzichtige fout van de Duitse verdediger Thilo Kehrer achterin bij PSG. Nog geen 10 minuten later was het echter alweer gelijk. Na een flink offensief met meerdere kansen scoorde Juan Bernat, die intikte na een voorzet van Kylian Mbappé.

Chong

ManU, zonder de geschorste Paul Pogba en de geblesseerden Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera en Alexis Sánchez, gaf echter niet op en na een half uur was het opnieuw raak. Andermaal was de onder Solskjaer opgebloeide Lukaku daarvoor verantwoordelijk. De Belg scoorde in de rebound, nadat Buffon de bal na een schot van Marcus Rashford niet onder controle had gekregen.

Bij Manchester United viel de jeugdige Nederlander Tahith Chong (19) 10 minuten voor tijd in. Het was, na een duel in de Premier League, zijn debuut in de Champions League.