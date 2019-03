FC Porto na verlenging naar kwartfinales Champions League

De beslissende goal viel in de 117e minuut, toen Alessandro Florenzi aan het shirt van Maxi Pereira ging hangen en de beelden uitwezen dat de Porto-aanvaller niet buitenspel stond. Telles velde het vonnis: 3-1. Kort daarna ging aan de andere kant Patrik Schick nog neer door toedoen van Moussa Maréga. De VAR vond het deze keer echter geen penalty.

Het eerste duel was drie weken geleden in 2-1 voor AS Roma geëindigd.

Justin Kluivert behoorde niet tot de wedstrijdselectie van AS Roma, Rick Karsdorp mocht wel starten, maar kon zich niet onderscheiden.

AS Roma kwam met dank aan Eder Militao in de 37e minuut op gelijke hoogte. De Braziliaan beging een onnodige overtreding op Diego Perotti. Van elf meter maakte Daniele De Rossi geen fout: 1-1.

Na de rust startte Porto sterk. Maréga tikte op aangeven van Corona nummer twee namens de thuisploeg binnen (2-1). Karsdorp wist de voorzet van de Mexicaan niet te blokkeren. Kort daarna kreeg de Nederlander de gele kaart wegens een charge op Corona. Karsdorp werd prompt gewisseld door zijn trainer Eusebio Di Francesco.

In de verlenging kreeg met name Edin Dzeko grote kansen om AS Roma naar de laatste acht te schieten. De Bosniër faalde waarna de VAR FC Porto alsnog gunstig gezind was.