Neymar woest na VAR-penal: ’Go f*ck yourself’

,,Dit is een schande, ze zetten vier mensen die helemaal niets weten van voetbal aan de leiding om de herhaling van de VAR te bekijken. Dat was geen penalty. Hoe kan het nou een handsbal zijn als de bal zijn rug raakt! Go f*ck yourself!”, was de overduidelijke boodschap van Neymar op zijn Instagram-story.

In blessuretijd maakte Marcus Rashford uit een strafschop de beslissende 3-1 voor de Engelsen. De Fransen hadden in Engeland met 2-0 gewonnen.

De penalty werd gegeven wegens hands van Presnel Kimpembe en op advies van de VAR toegekend na een schot van Diogo Dalot. Scheidsrechter Damir Skomina gaf in eerste instantie een hoekschop, maar ging vervolgens de beelden nog eens goed bestuderen. Dat leidde tot de voor de Fransen dramatische beslissing.