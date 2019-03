Bijzonder onderonsje Ajacieden De Ligt en De Jong

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong kunnen amper geloven wat ze met Ajax hebben geflikt in Madrid. Ⓒ Hollandse Hoogte

MADRID - De Real Madrid-sterren Gareth Bale, Karim Benzema en Luka Modric verstonden alleen de voornaam. „Frenkie, Frenkie, we gaan het doen!”, schreeuwde Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt in blessuretijd naar zijn ploeggenoot Frenkie de Jong. „We zagen 1-4 op de grote schermen staan, hoorden dat er nog maar drie minuten te spelen was, keken elkaar aan en wisten dat we het onmogelijke hadden geflikt”, zei de ’(stunt)man van 86 miljoen’.