PEC Zwolle: ’Geen behoefte Stam te dwarsbomen’

„In de situatie waar we zitten, zouden we er niets aan hebben als een eventuele overgang nog weken boven de club had gehangen”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp, die content is met het adequate handelen van Feyenoord rondom het afkopen van Stams contract. „We kenden Jaap zijn ambities op voorhand en het past niet bij PEC hem een kans als deze te ontnemen. Al hadden wij hem hier natuurlijk graag langer gezien. De focus kan op wat hier hoofdzaak is: het behoud van PEC in de Eredivisie. En als ik ergens van overtuigd ben, is het dat de focus bij Jaap voor de volle honderd procent daarop ligt.”

