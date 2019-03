De Jong: ’Hij heeft de uitstraling van een Feyenoord-trainer’

„Jaap is een no-nonsense trainer die onze mogelijkheden en vooral ook onze onmogelijkheden accepteert”, liet De Jong weten. „We gaan de komende seizoenen vol op onze eigen jeugd inzetten.” Stam steunt die beleidskeuze, maar weet ook dat Feyenoord bereid is om toe te happen als zich buitenkansjes voordoen. Het management van Stam (met Henk van Ginkel en oud-Feyenoord- en Ajax-doelman Henk Timmer) zijn heel goed op de hoogte van de Zuid-Amerikaanse en vooral Argentijnse markt.

„We kennen elkaar al heel lang en weten dus precies wat voor persoon we binnenhalen met Jaap Stam”, aldus Van Geel. De technisch directeur switchte van het beoogde duo Dick Advocaat-Dirk Kuyt naar de voormalig international uit Kampen. Van Geel haalde Stam ooit als directeur van Willem II op bij Cambuur Leeuwarden, terwijl hij Stams zaakwaarnemer Timmer als technisch directeur van Ajax en Feyenoord als doelman contracteerde.

"Komende seizoenen vol op eigen jeugd"

Zowel De Jong als Van Geel refereerde aan de uitstraling van Stam en dat deze heel goed bij Feyenoord zal passen. „Hij heeft een statuur en de uitstraling die passen bij Feyenoord”, vertelde eerstgenoemde bij RTV Rijnmond en Van Geel voegde daar op de site van Feyenoord aan toe: „Jaap is een indrukwekkende verschijning, als trainer een realist met een duidelijke visie, de nodige ervaring en een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler.”

Met Jong Ajax, Reading en een paar maanden PEC Zwolle als hoofdverantwoordelijke valt Stams trainerservaring wel mee. Maar dat zoiets niet alles zegt, weten ze bij Feyenoord als geen ander. Giovanni van Bronckhorst had helemaal geen ervaring als hoofdtrainer toen hij vier jaar geleden instapte als hoofdcoach in De Kuip, maar is nationaal de meest succesrijke trainer van Feyenoord ooit geworden met vijf prijzen in vier seizoenen.