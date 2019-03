Opnieuw nederlaag voor De Boer

De ploeg van de Nederlandse trainer verloor in Mexico het eerste duel met Monterrey in de kwartfinales van de Concacaf Champions League met 3-0. Monterrey kwam al na een kwartier op voorsprong via Nicolás Sánchez en liep in de slotfase weg bij Atalanta United dankzij treffers van Dorlan Pabón en Jesús Gallardo. Over een week is de return in Atlanta.

De Boer debuteerde vorige maand bij de Amerikaanse kampioen met een nederlaag in Costa Rica tegen CS Herediano (3-1). Atlanta United maakte die nederlaag echter goed door de thuiswedstrijd met 4-0 te winnen. De ploeg van De Boer plaatste zich daardoor voor de kwartfinales van het belangrijkste bekertoernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Atlanta United begon de Amerikaanse competitie MLS zondag met een nederlaag bij DC United (2-0). Komend weekeinde speelt De Boer met zijn ploeg thuis tegen nieuwkomer FC Cincinnati.

