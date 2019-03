Historie in NBA: James passeert Jordan

James maakte in het duel met de Denver Nuggets 31 punten en tilde zijn totaal op die manier naar 32.3111. Jordan, door velen - waaronder James - beschouwd als de beste speler ooit, kwam gedurende zijn loopbaan tot 32.292 punten.

Alleen Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) en Kobe Bryant (33.643) waren in het verleden trefzekerder in de NBA.

James wist al voor de wedstrijd dat hij Air Jordan zou passeren. „Dit wordt ongelooflijk, wow”, slingerde hij via Twitter de wereld in.

James passeerde Jordan tijdens het tweede kwart van de wedstrijd, met een fraaie lay-up met zijn linkerarm. Het kwam hem op een staande ovatie van het publiek in het Staples Center te staan. Bovendien werd hij uitgebreid gefeliciteerd door zijn teamgenoten.

Op de zijkant van de schoenen waarmee James speelde, had hij een boodschap aan Jordan geschreven: „Thank you M.J. 23.” De sterspeler van de Lakers was als kind idolaat van Jordan en speelt net als zijn held al jaren met nummer 23.

Behalve het record viel er voor de rest weinig te vieren voor James. De Lakers verloren de wedstrijd met 115-99. De ploeg uit Los Angeles bezet de teleurstellende elfde plaats in de Western Conference.

King James, zoals de bijnaam van de Amerikaan luidt, begon zijn loopbaan in 2003 bij de Cleveland Cavaliers, waar hij tot 2010 speelde. In dat jaar vertrok hij naar de Miami Heat, waar hij zijn eerste twee titels veroverde.

In 2014 keerde James terug naar de Cavs. In 2016 hielp hij zijn oude liefde aan het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis. Sinds vorig jaar speelt LBJ voor de Lakers. Jordan won gedurende zijn carrière drie titels meer dan James, zes in totaal.