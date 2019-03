Nederlands talent United zegt sorry na bizar debuut

„Wat een avond om mijn debuut te maken. Wat een overwinning!”, aldus Chong, die in 2016 werd opgepikt uit de jeugdopleiding van Feyenoord.

„Sorry als ik jullie hartkloppingen heb bezorgd”, aldus de jonge Nederlander, doelend op de bizar spannende slotminuten.

Chong, geboren op Curaçao en jeugdinternational van Jong Oranje, kwam in de tachtigste minuut binnen de lijnen voor de Belgische oud-PSV’er Andreas Pereira. De stand was op dat moment 1-2 in het voordeel van United.

Na de eerdere 0-2 nederlaag op Old Trafford was dat niet genoeg voor een plek in de kwartfinale. Dankzij een rake strafschop van Marcus Rashford in blessuretijd, na hands van van PSG-verdediger Presnel Kimpembe, ging United - tot grote woede van Neymar - alsnog door.