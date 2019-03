Woede in Rome: ’Ik word moe van deze onzin’

Volgens de Amerikaan had zijn ploeg vlak voor het verstrijken van de verlenging tegen FC Porto een strafschop verdiend toen Patrik Schick werd aangetikt door Moussa Maréga.

De VAR zag er echter geen strafschop in, terwijl de videoarbiters achter de schermen even daarvoor hun collega Cüneyt Çakir op het veld wel hadden geadviseerd een strafschop aan Porto te geven toen Fernando onderuit was getrokken door Alessandro Florenzi. Alex Telles schoot vanaf 11 meter de 3-1 binnen, genoeg voor de Portugezen om na de nederlaag in Rome (2-1) door te gaan naar de kwartfinales.

AS Roma-voorzitter James Pallotta. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Vorig jaar vroegen wij om de VAR in de Champions League, nadat we in de halve finale tegen Liverpool genaaid waren”, aldus Pallotta, die destijds vond dat Roma onterecht twee pingels waren ontzegd.

„Nu is de VAR er en worden we nog steeds beroofd. Schick werd duidelijk aangetikt in het strafschopgebied. De beelden laten het zien, maar we krijgen niets. Ik word moe van deze onzin, ik geef het op.”