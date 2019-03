Woede en wantrouwen bij Ten Dam

„Ik kan al drie dagen aan niks anders denken. Kwaadheid, maar ook wantrouwen strijden om voorrang tijdens mijn trainingstochten”, schrijft Ten Dam, die tot vorig jaar voor Sunweb reed.

Bekijk ook: Preidler weg bij FDJ na bekennen bloeddoping

„Ik heb met meerdere dopingzondaars in de ploeg gezeten, maar waarom grijpt juist dit mij zo bij de keel? Een uitleg: ik ben woest op Preidler. Als wegkapitein tijdens de Giro d’Italia van 2017 heb ik meerdere ‘stevige’ gesprekken met hem moeten voeren. Meneer wilde naar huis, omdat zijn vriendin een bloedneus had. Hij verpestte de sfeer in de ploeg, terwijl we bezig waren met iets moois en unieks. De Gíro winnen. Maar nee, ik maakte dat wielrennen allemaal te belangrijk en er was meer in het leven dan fietsen.”

En toch bleek het wielrennen voor Preidler dusdanig belangrijk dat hij vorig seizoen, toen hij inmiddels van Sunweb naar het Franse FDJ was vertrokken, besloot om naar de pot met verboden middelen te grijpen.

De bekentenis van de Oostenrijker zette Ten Dam ook aan het denken over de strijd tegen doping. „Dat een groot bloeddopingnetwerk moet worden opgerold door politie en justitie, verbaast me. En maakt me wantrouwig. Ik wil antwoorden. Werkt het bloedpaspoort echt zo slecht? Is het zo lek als een mandje? Waarom is Preidler niet gepakt door de dopinginstanties en welke namen mogen we nog meer verwachten uit die veertig bloedzakken tellende vriezer? Veel vragen, weinig antwoorden, vrees ik.”