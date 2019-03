PSV gaat Afellay helpen

De middenvelder stond tot voor kort onder contract bij Stoke City, maar kwam mede vanwege blessureleed amper meer aan spelen toe bij de nummer 16 van het Championship. Eind januari werd zijn contract ontbonden.

De 32-jarige Afellay, die 53 interlands voor Oranje speelde, gaat op het op het jeugdcomplex van PSV individueel aan de slag met een fysiotherapeut van de academie van de Eindhovenaren.

„Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken”, vertelt technisch manager John de Jong van PSV. „Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen. Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk.”

De Jong doet nog geen uitspraken over een eventuele rentree van Afellay als contractspeler bij de club. „We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen.”

Bekijk ook: Afellay laat contract Stoke City ontbinden