Stengs en Boadu wél, Ihattaren niet bij Oranje

Beide aanvallers van AZ maakten nog niet eerder deel uit van de selectie van Oranje. Stengs (20 jaar) en Boadu (18 jaar) zijn met de Alkmaarders bezig aan een sterk seizoen, zowel in de eredivisie als de Europa League.

Mohamed Ihattaren zit niet bij de groep. Het 17-jarige talent van PSV maakte vorige week bekend in de toekomst voor Nederland uit te willen komen in plaats van Marokko. De KNVB meldt dat Koeman en Ihattaren in onderling overleg hebben besloten Ihattaren nog niet te selecteren.

Koeman kan niet beschikken over Steven Bergwijn en Donyell Malen. Beide PSV-aanvallers zijn geblesseerd. Van de voorlopige selectie van 28 spelers zijn doelman Marco Bizot, verdediger Hans Hateboer en middenvelder Tonny Vilhena afgevallen.

Memphis Depay maakt wel deel uit van de selectie. De spits viel dinsdag uit bij Olympique Lyon, maar die blessure blijkt mee te vallen. Ook Wout Weghorst ontving een uitnodiging. De aanvaller van VfL Wolfsburg bleef in oktober tijdens de vorige interlandperiode nog buiten de groep.

Het Nederlands elftal is koploper in groep C. Een gelijkspel bij Noord-Ierland volstaat voor kwalificatie voor het EK. Als Oranje daar niet in slaagt, volgt in de ArenA tegen Estland een tweede kans om het EK te bereiken.

Selectie Nederlands elftal: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Myron Boadu (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).