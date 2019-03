President Real vindt Ajax-directie ’niet zo leuk’

De architect van de huidige, 24-karaats gouden selectie stierf op de tribunes van de voetbaltempel Bernabeu duizend doden, zo bekende hij. „Vooral het VAR-moment voor de 0-3 was slopend en leek wel uren te duren. Dan schieten er allerlei dingen door je hoofd. Real Madrid had onder leiding van deze scheidsrechter (Felix Brych, red.) nog nooit verloren. Zouden de ’duistere krachten’, waar ze het weleens over hebben, ons dan echt dwarszitten? Maar toen hij naar het midden wees, wist ik dat het niet meer fout kon gaan en stonden Edwin (van der Sar, red.) en ik wel even te juichen. Het gevoel was vergelijkbaar met die vreugde-explosie in Lyon, na het bereiken van de Europa League-finale.”

Het feestje tussen de Real-bobo’s deden ze na afloop op het veld, voor het vak met Ajax-supporters, nog eens dunnetjes over. „Het mooie is dat je in een Ajax-kostuum staat, maar je je weer heel even speler voelt. Als je als club zoiets bijzonders presteert, mag je dat best even vieren. Ook als bestuurder, vind ik. Al gaat het natuurlijk om de spelers, want die zijn boven zichzelf uitgestegen.

