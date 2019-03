Overmars stelt Ajax-fans gerust

„Dat gebeurde na de finale van de Europa League ook. En kijk waar we nu staan. Een nieuw, sterk elftal opbouwen kan snel gaan.”

Hij stelt de Ajax-fans dan ook gerust. Ook dit jaar zal Ajax – met de Champions League-miljoenen in de achterzak en de 86 miljoen euro voor Frenkie de Jong op de bank – als het moet niet schromen om flink te spenderen.

Marc Overmars Ⓒ Hollandse Hoogte

„Al gaat het niet om veel geld uitgeven om het uitgeven”, verduidelijkte de oud-vleugelflitser van onder meer Ajax, Arsenal, FC Barcelona en Oranje. „Maar voor de spelers die we willen hebben, zullen we ver gaan. Soms moet je nu eenmaal meer investeren. Ik heb er vertrouwen in en er een goed gevoel over dat het in orde komt.”

Overmars zei te beseffen dat het geen eenvoudige opgave is. „Sommige talenten worden één keer in de twintig jaar geboren en zijn niet of nauwelijks te vervangen. Dan doel ik op Frenkie en Matthijs, dat soort jongens.”

