FC Emmen strikt voormalig Ajax-aanvaller

Zakaria El Azzouzi moet de club helpen in de Eredivisie te blijven. De 22-jarige spits was transfervrij nadat hij eind december zijn contract bij Ajax had laten ontbinden.

El Azzouzi doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, maar wist niet door te breken. De Amsterdammers verhuurden de speler achtereenvolgens aan FC Twente, Sparta Rotterdam en Excelsior. Voor die clubs kwam hij tot 51 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij elf keer scoorde.

„De afgelopen maand heb ik mijn conditie op peil gehouden bij FC Twente, dus ik ben fit”, aldus El Azzouzi, die is gehaald als vervanger van Nicklas Pedersen. De Deense aanvaller liep in februari een zware blessure op en is maanden uitgeschakeld.

„Zakaria heeft een goed schot en een neusje voor de goal”, stelt Emmen-directeur en voormalig scheidsrechter Ben Haverkort. „Hij werkt hard, staat vaak op de juiste plek én kan goed afmaken. Dat kunnen we goed gebruiken om handhaving in de eredivisie veilig te stellen.”

El Azzouzi ondertekende een contract tot de zomer, met een optie op nog een jaar. FC Emmen staat na 24 speelronden op de zestiende plaats in de eredivisie.