Engelse Premier League-clubs akkoord over nieuwe tv-deal van 5 miljard euro

Dat zijn Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video en BBC Sport. Het gaat om een deal die een totale waarde van 4,5 miljard Engelse ponden vertegenwoordigt, omgerekend ruim 5 miljard euro.

Volgens de Premier League is de hernieuwde overeenkomst gesloten tegen dezelfde prijs als de huidige, die loopt tot en met het seizoen 2021/2022. De nieuwe deal loopt tot en met het seizoen 2024/2025. Door vast te houden aan de bestaande partners, voorkomt de toonaangevende voetbalcompetitie een veiling waarin de contracten mogelijk lager zouden uitvallen.

De Premier League kreeg toestemming van de regering om de veiling over te slaan vanwege de financiële gevolgen van de coronapandemie. „We waarderen het enorm dat de regering in principe akkoord gaat met deze regeling”, zei Richard Masters, de grote baas van de Premier League. „Covid-19 heeft een aanzienlijke impact gehad op het voetbal en de vernieuwde contracten met onze Britse omroeppartners zullen de onzekerheid verminderen, stabiliteit genereren en het vertrouwen binnen de voetbalpiramide vergroten.”

Telefonica wil minder betalen voor uitzendrechten Spaans voetbal

Telecomconcern Telefonica wil juist minder geld betalen voor de uitzendrechten van het Spaanse voetbal. Daarmee wordt nog meer druk uitgeoefend op de hoogste competitie van het Zuid-Europese land. La Liga heeft net als andere competities te kampen met de gevolgen van de crisis, maar ook met de nasleep van de mislukte poging van grote clubs om een Europese Super League op te zetten.

Volgens Telefonica is het bij de vorige veiling van de uitzendrechten gelukt om lagere prijzen af te dwingen. Financieel directeur Laura Abasolo van het telecomconcern zou het fantastisch vinden om dat nu weer te realiseren, zei ze in een interview met Bloomberg TV.

Spaanse clubs zijn zeer afhankelijk van de inkomsten van tv-gelden. Zeker nu er door de crisis geen inkomsten zijn uit wedstrijdkaartjes. Grote Spaanse clubs als Barcelona, Real Madrid en Atletico Madrid schokten de voetbalwereld eerder met het plan voor een exclusieve Europese Super League. Met zo’n competitie zouden die clubs weer meer inkomsten kunnen genereren.

De aankondiging kwam de twaalf Europese topclubs op forse kritiek te staan van voetbalbonden, waaronder UEFA. Het plan sneuvelde toen de meeste andere Europese clubs die bij het project betrokken waren zich terugtrokken, maar Barcelona en Real Madrid willen nog steeds af van de huidige Champions League. Een nieuwe supercompetitie zou namelijk meer inkomsten genereren en hun financiële situatie verbeteren. Zo kampt Barcelona met de grootste schuldenlast in het internationale voetbal.

De clubs hebben ondertussen het geld van Telefonica hard nodig, maar het is goed mogelijk dat er minder televisiegelden bij de clubs binnenkomen. De belangrijkste concurrent van het telecomconcern bij biedingen op uitzendrechten, Mediapro, heeft het financieel zwaar. Eerder moest dat bedrijf zich al uit de Franse competitie terugtrekken omdat het er niet in slaagde de nodige betalingen te verrichten.

De veiling van de televisierechten wordt naar verwachting uitgesteld naar september, twee maanden later dan gepland. Volgen La Liga kunnen de uitzendrechten in Spanje in verschillende pakketten worden opgesplitst in een poging om meer bieders aan te trekken.

