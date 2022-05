Wimbledon schrapt ’Miss’ en ’Mrs’ van winnaarsbord

Tennis

VIDEO Roemeense Begu gooit racket weg en raakt hoofd van kind

Irina-Camelia Begu was donderdag onderwerp van gesprek op Roland Garros. De Roemeense gooide in haar partij tegen Ekaterina Alexandravo in de beslissende derde set uit frustratie haar racket weg. Pardoes raakte deze via een omhoog het hoofd van een kind in het publiek.