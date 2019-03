Martens in tranen na teleurstellend jubileumduel

De Limburgse, in 2017 verkozen tot beste voetbalster van de wereld, was na afloop van het duel zelfs in tranen. „Lieke was niet tevreden over haar prestatie”, verduidelijkte bondscoach Sarina Wiegman in gesprek met Veronica. „Ze was teleurgesteld en had even een moment voor zichzelf nodig.”

Oranje speelde het derde en laatste duel van de Algarve Cup met 1-1 gelijk. Na strafschoppen werd alsnog de elfde en voorlaatste plaats veiliggesteld. De eerdere wedstrijden met Spanje (2-0) en Polen (1-0) gingen allebei verloren. Vorig jaar won de ploeg van Wiegman het vriendschappelijke toernooi nog.

Middenvelder Danielle van den Donk bleef ondanks de resultaten optimistisch. „We moeten beter, we kunnen beter en dat gaat ook gebeuren. Het is bovendien goed dat we zo’n strafschoppenreeks hebben kunnen meemaken en oefenen. Dat kan op het WK ook gebeuren.”

Wiegman was in zijn geheel te spreken over het trainingskamp in de Portugese Algarve, waar de selectie verbleef in het vijfsterrenhotel Cascade Resort, dat voor het bronzen WK van 2014 de Nederlandse mannen huisvestte.

Bondscoach Sarina Wiegman Ⓒ EPA

„We hebben de dingen kunnen doen die we wilden. Bijna alle speelsters hebben we in actie gezien, onder wie ook enkele jonge speelsters en een aantal debutanten. Ik ben ook blij met deze wedstrijd tegen China, al was het om de elfde plaats, het was een topwedstrijd. Dat niveau of hoger komen we ook tegen op het WK.”

In april spelen de Leeuwinnen nog twee oefenduels tegen Mexico en Chili. In de groepsfase van het WK in Frankrijk zijn Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada de tegenstanders van Oranje.

