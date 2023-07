Aanvoerders kunnen op WK uit acht banden kiezen, maar geen regenboog...

Op de band staat de tekst ’Unite for Inclusion’ (’Verenig voor Inclusie’). De aanvoerdersband lijkt verder, qua kleuren en het bijbehorende hartje, op de OneLove-aanvoerdersband die de KNVB ontwikkelde.

Ophef

Bij het WK voor mannen ontstond vorig jaar november ophef. De FIFA verbood de zeven Europese landen die dat van plan waren, waaronder Nederland, om te spelen met de OneLove-aanvoerdersband. Gebeurde dat toch, dan zou de betreffende aanvoerder een gele kaart krijgen. De zeven landen zag er daarom van af. De FIFA kreeg veel kritiek, vooral omdat het besluit werd genomen op de dag dat Engeland, Wales en Nederland (drie van de zeven landen) hun eerste groepswedstrijd moesten spelen.

Voor het WK voor vrouwen overlegde de FIFA vooraf wel met de aanvoerders, onder wie Sherida Spitse van Oranje. „De boodschap van de OneLove-band is voor ons belangrijk. Wij hebben altijd gezegd dat we met ons team willen uitdragen dat we voor verbinding en tegen elke vorm van discriminatie zijn. Dat zit alleen niet vast op de OneLove-uiting, vinden wij. Die boodschap draag je wat ons betreft uit vanuit je hart”, aldus Spitse. „De afgelopen tijd zijn er veel gesprekken gevoerd met FIFA over de aanvoerdersbanden die er op het WK gedragen kunnen worden. De oplossing die nu wordt aangedragen met de zeven verschillende banden is voor ons een goede oplossing. Het geeft ons de ruimte om nog steeds de boodschap uit te dragen die wij belangrijk vinden.”

KNVB blij

De KNVB is blij met de uitkomst. „Waar we het over eens zijn, is dat we heel graag een positieve pro-inclusieboodschap willen afgeven”, zei Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, begin deze maand bij de Champions League-finale tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in Eindhoven. „In gezamenlijk overleg, dus ook met de speelsters, gaan we kijken hoe we dat precies kunnen gaan doen.”